На юге России без электричества остаются 346 тысяч жителей

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, сколько людей остается без электричества из-за непогоды.

"Осталось подать напряжение в дома и квартиры 346 тыс. жителей. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области. По остальным регионам идет восстановление", - сказал Шульгинов в эфире "России 24", ролик опубликован в социальных сетях Минэнерго, например, на странице "ВКонтакте".

В ночь на 27 ноября юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. Известно о нескольких погибших.