28 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

На юге России без электричества остаются 346 тысяч жителей

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил, сколько людей остается без электричества из-за непогоды.

"Осталось подать напряжение в дома и квартиры 346 тыс. жителей. Полностью восстановлено электроснабжение в Краснодарском крае, Дагестане и Ростовской области. По остальным регионам идет восстановление", - сказал Шульгинов в эфире "России 24", ролик опубликован в социальных сетях Минэнерго, например, на странице "ВКонтакте".

В ночь на 27 ноября юг России накрыл самый мощный за всю историю наблюдений шторм. Известно о нескольких погибших.

Шторм в Крыму (26 ноября 2023 г.)(2023)|Фото: Александр Михайленко / группа "Алушта Крым Чат" / vk.com/alushtakrymchat

Теги: Николай Шульгинов, Минэнерго, электроснабжение


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