В Бурятии осужден мобилизованный, который инсценировал собственную смерть

Мобилизованный из Бурятии купил свидетельство о собственной смерти, чтобы избежать возвращения в зону СВО.

Военнослужащего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство). Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Мужчина был мобилизован в ноябре 2022 года. В марте 2023 года он уехал в отпуск, однако обратно на службу после него не вернулся.

В конце апреля военная полиция пришла домой к мобилизованному, однако его сын показал им свидетельство о смерти отца. Проверка установила, что документ был поддельным. В мае военнослужащий был задержан.

Подсудимый объяснил свой поступок тем, что его супруга неоднократно угрожала суицидом, так как опасалась за его жизнь.

Ранее в Чите старший сержант Игорь Демихов получил три года условно за то, что выдал травму после драки с сослуживцем за ранение в ходе военной операции и получил выплату. Суд признал его виновным по части 4 статьи 159.2 УК России ("Мошенничество при получении выплат").

перечислили единовременную выплату в 3 миллиона рублей за травму, якобы полученную при выполнении задач в ходе боевых действий. Он возместил выплаченные ему денежные средства.