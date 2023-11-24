Глава Нефтеюганска после скандала из-за новогодней иллюминации и помощи бойцам СВО запустила в соцсетях опрос

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай после скандала с депутатами, отказавшимися одобрять выделение из бюджета 11 млн руб. на "красивую иллюминацию", запустила в соцсетях голосование о необходимости таких трат, передает корреспондент Накануне.RU.

В голосовании, опубликованном на странице главы города в соцсети "ВКонтакте" пока лидирует ответ "Однозначно да" - 57.54%, у ответа "Не вижу в этом необходимости" процент немного ниже - 42,46%.

В комментариях к публикации жители, в основном, высказываются против. Один из самых популярных комментариев от жителей города - жалоба на проблемы с освещением. Также в комментариях нефтеюганцы сообщают, что якобы их заставляют голосовать за "правильный" ответ. В частности, сообщается, что голосовать заставили работников образовательной сферы.

"Когда голосуют одни ваши подчиненные, то становится понятным, почему будет лидировать ответ да, нужны",

"И если так, то голосование не будет честным, ведь сейчас все образование уже к голосованию подключилось, благодаря рассылке в чатах. Администрация просит проголосовать... это не честно и не правильно! А вы общественный совет спросили о такой покупке?" - пишут интернет-пользователи.

Деньги, по мнению комментаторов следует также направить на помощь участникам СВО, социальные объекты. Многие комментаторы указывают, что считают траты завышенными и отмечают, что в прошлом году были куплены новые украшения для города, а потому необходимости в этой покупке нет.

Впрочем, есть и комментарии, в которых поддерживают покупку новых элементов новогодней иллюминации.

Отметим, что годом ранее власти Нефтеюганска действительно потратили десятки миллионов на покупку новогодних украшений. Так, согласно данным сайта госзакупок, за 15,6 млн руб. были приобретены новогодние фигуры и композиции: две светящиеся фигуры "Снеговик", композиция "Снеговик", композиция "Дед Мороз и Снегурочка", композиция "Любви в Новом году", фигура "Рог изобилия", искусственная ель.

За 6,7 млн руб. были приобретены две светящиеся фигуры: "Пингвин", композиция "Пингвины с елкой", фигура "Световой шар", фигура "Световое дерево", фигура "Елочная игрушка", композиция "Семья оленей", композиция "Тоннель".

Напомним, что планы мэрии по закупке иллюминации стали поводом для скандала между городскими депутатами и главой города. 15 ноября в соцсетях появилось обращение нефтеюганских бойцов, которые сейчас несут службу в зоне СВО. Военнослужащие обвинили депутатов в том, что они блокируют выплаты участникам СВО. Депутаты же пояснили, что вместе с помощью "на СВО" (27 млн) Бугай пыталась также протащить выделение 11 млн руб. на "красивую иллюминацию", на это депутаты не согласились. Тогда Бугай заблокировала принятые депутатами поправки в бюджет, утвержденные без "праздничных пожеланий". При этом в адрес некоторых депутатов начали поступать угрозы, а одного из думцев и вовсе уволили с работы. 21 ноября городской парламент выразил недоверие Эльвире Бугай и обвинил ее в манипуляциях на теме СВО. Также на политсовете "Единой России" большинством голосов принято решение об исключении главы города Эльвиры Бугай из партии.