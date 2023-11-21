В Нефтеюганске депутаты выразили недоверие главе города и обвинили ее в манипуляциях на теме СВО

В Нефтеюганске депутаты городской думы выразили недоверие главе города Эльвире Бугай и обвинили ее в манипуляциях на теме СВО, передает корреспондент Накануне.RU.

Скандал разгорелся на прошлой неделе. 15 ноября в соцсетях появилось обращение нефтеюганских бойцов, которые сейчас несут службу в зоне СВО. Военнослужащие обвинили депутатов в том, что они блокируют выплаты участникам СВО и выступают против помощи семьям добровольцев и мобилизованных.

Депутаты думы заявили, что информация не соответствует действительности и заявили о том, что это провокация с целью дискредитации думы города.

Парламентарии опубликовали официальное видеообращение.

Как пишет "Правда УрФО" со ссылкой на парламентариев, в заблуждение общественность якобы ввела глава города Эльвира Бугай. Администрация предложила принять поправки в городской бюджет заочным голосованием. Причем в пакете документов были представлены совершено разные инициативы — тема СВО и декор городских улиц. Дума согласовала поддержку участников СВО, а также строительство и ремонт канализационно-насосной станции. А вот предложение Бугай о новогодней иллюминации на 11 млн рублей, которое планировалось принять без рассмотрения, депутатов возмутило. Они предложили обсудить эту инициативу на заседании думы. Именно после этого в сети опубликовали ролик с претензией к думе.

Депутаты считают это манипуляцией, а также заявляют, что Бугай якобы уволила депутата Олега Газизова, поскольку он не поддержал ее предложение на голосовании. Некоторые депутаты заявили, что мэр пригрозила уволить их, если их позиция будет не совпадать с ее мнением.

Свои опасения они высказали в обращении к губернатору Югры Наталье Комаровой.