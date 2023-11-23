23 Ноября 2023
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Фото: Администрация Нефтеюганска

В Нефтеюганске главу города исключили из "Единой России"

В Нефтеюганске на политсовете "Единой России" большинством голосов принято решение об исключении главы города Эльвиры Бугай из партии, сообщает "Правда УрФО".

Причиной стад отказ мэра поддержать позицию думы о выделении средств на выплаты участникам СВО и модернизацию коммунального объекта. Со ссылкой на участников заседания сообщается, что был поднят вопрос ответственности Бугай как партийца за решение, которое, по сути, блокирует решение думы, а вместе с ним и финансирование столь важных для города и федерального центра направлений, а также манипуляции в отношении депутатов-"единороссов" не поддержавших ее решения.

Также были проанализированы увольнения депутатов и угрозы парламентариям.

Получить комментарий от Эльвиры Бугай не удалось. В администрации города на звонок корреспондента Накануне.RU не ответили.

Напомним, ранее депутаты городской думы выразили недоверие главе города Эльвире Бугай и обвинили ее в манипуляциях на теме СВО.

Скандал разгорелся на прошлой неделе. 15 ноября в соцсетях появилось обращение нефтеюганских бойцов, которые сейчас несут службу в зоне СВО. Военнослужащие обвинили депутатов в том, что они блокируют выплаты участникам СВО и выступают против помощи семьям добровольцев и мобилизованных.

Депутаты думы заявили, что информация не соответствует действительности и заявили о том, что это провокация с целью дискредитации думы города.

Парламентарии опубликовали официальное видеообращение с опровержением этих заявлений.

Теги: Единая Россия, Эльвира Бугай, партия, депутаты


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