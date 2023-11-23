23 Ноября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

К СВОим торжественно отправили очередную группу добровольцев из Владимирской области

На этой неделе новые группы добровольцев со всей Владимирской области заключили контракт с Министерством обороны России и отправились в учебные подразделения. Во Владимире бойцов провожали представители Правительства и Законодательного Собрания региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, юнармейцы, родные и друзья, сообщает пресс-служба Правительства региона.

«Самое важное пожелание вам, дорогие бойцы, – внимательно отнестись к тому, что вам будут говорить командиры. Они уже имеют боевой опыт и понимание текущей ситуации в зоне проведения спецоперации. И, конечно, мы вас будем очень ждать домой с Победой. Вы уже наши герои, всего вам самого наилучшего», – пожелала военнослужащим замминистра образования и молодёжной политики Елена Янина.

отправка добровольцев на сво(2023)|Фото: avo.ru

Особый отклик в сердце бойца, отправляющегося на службу, находят слова товарищей, которые уже прошли службу и защищали Родину с оружием в руках – ветеранов и участников боевых действий. 

«Спасибо, что в трудный для нашей Родины час вы вступили в ряды Вооружённых сил России, чтобы защитить страну, наше будущее, детей и внуков, родных и близких. В учебных частях впитывайте в себя все знания, которые будут вам давать инструкторы. Они вам обязательно пригодятся», – напутствовал военнослужащих ветеран, генерал-майор Владимир Харченко.

Проводить бойцов пришли владимирские школьники и студенты, прочли для них патриотические стихи. Для отправляющихся на службу контактников прозвучал священный марш «Прощание славянки».

отправка добровольцев на сво(2023)|Фото: avo.ru

Напомним. Областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: добровольцы, контрак с минобороны, сво


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