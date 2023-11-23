В Челябинске силовики накрыли сеть частных медцентров

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области задержали четверых создателей частных медицинских центров. Их подозревают в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк..

Предварительно установлено, что криминальная схема действовала в течение нескольких лет. Злоумышленники организовали работу двух частных медицинских центров. Их сотрудники обзванивали пожилых жителей региона и приглашали на "бесплатное обследование в рамках несуществующей льготной программы". После фиктивной диагностики на аппарате, который на самом деле не являлся медицинской техникой, посетителям сообщали о наличии у них тяжелых заболеваний, которые необходимо срочно лечить.

При этом часть сотрудников центров не имели медицинского образования. По специально разработанной инструкции они оказывали на клиентов психологическое воздействие, в результате которого те соглашались на дорогостоящее лечение. Пациентам назначались процедуры, в которых они не нуждались и которые зачастую не имели лечебного эффекта. Для их оплаты многие были вынуждены брать кредиты, так как стоимость навязанного курса составляла более ста тысяч рублей.

В медицинских организациях и в жилищах подозреваемых полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии провели обыски. Изъято оборудование, компьютерная техника, документы, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — в виде домашнего ареста. Работа частных клиник приостановлена.