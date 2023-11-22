Путин объявил 2024-ый годом семьи

22 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин объявил 2024-ый годом семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, 2024-ый объявлен годом семьи.

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Решение принято на фоне не утихающих споров о семье и ее составе. В частности, о количестве детей. Например, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что решение демографической проблемы заключается в том, чтобы девушек ориентировали рожать, а не учиться — якобы образование не нужно для современной молодежи, которая часто и не продолжает работать по выбранной специальности и использует драгоценное детородное время на карьеру..

Пытаются решить демографическую проблему и с другой стороны: в ряде регионов России решили вводить штрафы за склонение к аборту. При этом для молодого поколения семейных россиян жилищный вопрос стоит гораздо острее, чем для их предков, молодость которых пришлась на прошлый век. А директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что уже в 80-90-е годы XX века молодые семьи, вынужденные жить со старшим поколением в одной квартире, начали чувствовать себя некомфортно. Они пытались съехать при любой возможности.

"Сегодня, с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна", - сказал Федоров.

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев полагает, что заявление его коллеги по нижней палате парламента Михаила Делягина про то, что "один ребенок в семье – билет в бедность, второй – в нищету" вкупе с "откровенной демагогией" о том, что государству нечего предложить населению, кроме песен Шамана, является не чем иным, как "вполне осознанной провокацией и проявлением дешевого популизма".

Теги: Владимир Путин, год семьи, указ


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети