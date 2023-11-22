Путин объявил 2024-ый годом семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, 2024-ый объявлен годом семьи.

Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Решение принято на фоне не утихающих споров о семье и ее составе. В частности, о количестве детей. Например, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что решение демографической проблемы заключается в том, чтобы девушек ориентировали рожать, а не учиться — якобы образование не нужно для современной молодежи, которая часто и не продолжает работать по выбранной специальности и использует драгоценное детородное время на карьеру..

Пытаются решить демографическую проблему и с другой стороны: в ряде регионов России решили вводить штрафы за склонение к аборту. При этом для молодого поколения семейных россиян жилищный вопрос стоит гораздо острее, чем для их предков, молодость которых пришлась на прошлый век. А директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что уже в 80-90-е годы XX века молодые семьи, вынужденные жить со старшим поколением в одной квартире, начали чувствовать себя некомфортно. Они пытались съехать при любой возможности.

"Сегодня, с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна", - сказал Федоров.

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев полагает, что заявление его коллеги по нижней палате парламента Михаила Делягина про то, что "один ребенок в семье – билет в бедность, второй – в нищету" вкупе с "откровенной демагогией" о том, что государству нечего предложить населению, кроме песен Шамана, является не чем иным, как "вполне осознанной провокацией и проявлением дешевого популизма".