Депутаты Госдумы разругались из-за заявления "один ребенок в семье – билет в бедность, второй – в нищету"

Депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев полагает, что заявление его коллеги по нижней палате парламента Михаила Делягина про то, что "один ребенок в семье – билет в бедность, второй – в нищету" вкупе с "откровенной демагогией" о том, что государству нечего предложить населению, кроме песен Шамана, является не чем иным, как "вполне осознанной провокацией и проявлением дешевого популизма".

"Делягин и сам, как и все мы, остальные депутаты Госдумы, является частью этого государства, поэтому странно наблюдать открытую попытку полностью снять с себя ответственность за решения этого государства, заодно подставляя партию СРЗП, к которой он принадлежит", — написал Валерий Селезнев в своем telegram-канале.

По его мнению, оппозиционная критика необходима, но она должна быть хотя бы немного объективной и конструктивной, по принципу "критикуя, предлагай".

"А лозунги времен 1990-х за все хорошее против всего плохого, без оглядки на несомненные улучшения по многим, особенно социальным, направлениям за последние 30 лет без оглядки на страшные девяностые, когда страна, раздетая, обескровленная и поруганная, буквально задыхалась от нищеты и отчаянья, являются не чем иным, как дискредитацией государства", — считает Селезнев.

Михаил Делягин тут же ответил Селезневу, написав в своем telegram-канале, что "жертвы ЕГЭ, не способные понимать смысл прочитанного/услышанного (это называется "функциональная неграмотность"), все более заметны – уже и в Госдуме".

"Теперь понятно, почему ЛДПР голосовала за бюджет деградации России. Вокруг власти (реальной) множатся ряды одичалых, искренне полагающих реальность пропагандой", — добавил он.

Ранее политик на волне призывов своих коллег к населению больше рожать заявил, что один ребенок в семье — билет в бедность, второй — в нищету, и якобы население это понимает.

"В чём реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребёнок для абсолютного большинства граждан России — билет в один конец, в бедность, второй ребёнок — билет в один конец, в нищету", — заявил Делягин.

Также в России складывается катастрофа в сфере здравоохранения, указал он.

"Как мне говорили врачи, 30% женщин детородного возраста по медицинским причинам не могут рожать. В условиях оптимизации здравоохранения и превращения его в здравозахоронение, естественно, это никого не интересует, по крайней мере, на политическом уровне", — подчеркнул он.

Парламентарий напомнил и про отсутствие понятных населению смыслов и идей развития. "Что может нам предложить сегодня одичалая бюрократия? "Ребят, мы будем воровать, а вы — терпеть" или "мы будем продолжать бессмысленно расточать ресурсы страны, а вы будете умирать потихоньку"", — сказал политик.

В реальности в рамках этого нового социального контракта предложить, кроме песни Шамана, нечего, полагает Делягин.

"То есть отсутствие будущего? Почему? Потому что человек не имеет возможности, за редчайшими исключениями, сам быть хозяином своей жизни. Он вынужден с протянутой рукой идти просить. Когда человек включает телевизор и понимает, что будущего у него нет, в реальности эффект именно такой", — объяснил депутат катастрофу с рождаемостью в стране.

Подобные истории происходят на фоне многочисленных призывов в духе "мы просили вас рожать". Например, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что решение демографической проблемы заключается в том, чтобы девушек ориентировали рожать, а не учиться — якобы образование не нужно для современной молодежи, которая часто и не продолжает работать по выбранной специальности и использует драгоценное детородное время на карьеру.

Пытаются решить демографическую проблему и с другой стороны: в ряде регионов России решили вводить штрафы за склонение к аборту. При этом для молодого поколения семейных россиян жилищный вопрос стоит гораздо острее, чем для их предков, молодость которых пришлась на прошлый век. А директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров сообщил, что уже в 80-90-е годы XX века молодые семьи, вынужденные жить со старшим поколением в одной квартире, начали чувствовать себя некомфортно. Они пытались съехать при любой возможности.

"Сегодня, с развитием индивидуализма, с повышением стандартов качества жизни эта потребность настоятельна. Есть и те, которые любят жить с мамой, папой, супругой и заводить детей. Но сегодня детей заводят позже, самих детей меньше, поэтому социальная потребность в бабушке ниже, а желание пожить для себя без надзора со стороны старших, ощутить свободу, погулять, жить полной грудью стало больше. Это, конечно, требует отдельной жилплощади", - сказал Федоров.

При этом, недавно вице-премьер Татьяна Голикова сама же признала проблемы с уверенностью россиянок в завтрашнем дне. Она сообщила о масштабном исследовании причин, по которым россиянки не хотят рожать. "Что им мешает? Для молодых женщин (до 24 лет) — это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода. Для женщин в возрасте 25-34 лет основными ограничениями даже при наличии семьи являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов. Начиная с 30 лет женщины также принимают решение не рожать, так как боятся ухудшения своего здоровья", — сообщила вице-премьер.