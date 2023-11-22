22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижневартовск привезут бездомных собак из ЯНАО

В Нижневартовск привозят бездомных собак из Тазовского района и села Газ-Сале. Об этом сообщили зооволонтеры в группе "Пушистики" социальной сети "ВКонтакте".

Причиной стало то, что приют в Тазовском переполнен, собак в него не принимают. Поэтому все собаки, отловленные ИП Матвеева и ИП Иванова вывозятся в Нижневартовск. Их местонахождение волонтерам неизвестно, потому хозяевам, потерявшим своих питомцев, нужно обращаться к властям.

"Нам неизвестно о местонахождении вывезенных службой отлова собак, поэтому по поводу потерянных ваших питомцев необходимо обращаться не к нам, а в к заказчикам: Администрацию Газ-Сале и Управление по обеспечению жизнедеятельности Тазовского. Они обязаны вам предоставить контакты и адрес приюта куда бы переданы животные", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Югре ситуация с бездомными собаками стоит не менее остро. Недавно бездомная собака в Федоровском укусила девочку. Возбуждено уголовное дело о халатности.

До этого губернатор Наталья Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе.

"Я что тут, "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Позднее власти заявили, что к 2025-ому в округе не останется собак без владельцев. Как это планируется сделать, при условии, что собак начали завозить из соседних регионов - пока неясно.

Теги: бездомные собаки, приют


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