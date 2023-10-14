В Югре к 2025-ому не останется собак без владельцев

Губернатор Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Нижневартовска высказалась о бродячих собаках.

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Она сообщила, что есть собаки бездомные, а есть те, у кого нет владельца. В последнем случае понятно, что есть человек, который "сначала удовлетворил свое не знаю, что", заведя животное, а потом "освободился от него". После расселения балков осталось много собак без владельцев.

"Когда жили в балке, собака была друг, она нужна была. Когда беда прошла, получили жилье, друг не нужен? К вопросу о гражданской ответственности", - сказала Комарова.

Она уточнила, что к 2025 г. в регионе не должно остаться ни одного животного без владельца.

"Это человек с гражданской ответственностью или приют. Если это приют, это финансирование, которого не хватит на дороги", сказала Комарова.

Напомним, ранее Комарова жестко высказалась о проблеме бездомных собак в регионе на встрече с жителями Нягани.

"Я что тут "дворцы" буду строить для бездомных животных и потом содержать все это? Извините, что я жестко. Это моя собака? Это я ее бросила?! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте", - заявила она в ответ на вопрос местной жительницы о том, как будет решаться проблема бездомных животных.

Женщина пожаловалась на агрессивного пса, гуляющего рядом с ее домом.

В итоге ответ губернатора стал поводом для шутки на ТНТ.