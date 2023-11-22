Садовничий: ЕГЭ не проверяет знания

Ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ привел к тому, что репетиторы и учителя натаскивают выпускников на конкретные задачи, так как задания на ЕГЭ и в демонстрационном варианте почти совпадают.

На совещании по вопросам качества физико-математического и химико-биологического образования он отметил, что введение ЕГЭ не способствовало повышению качества образования, хотя за последние годы экзамен попытались улучшить. Так, от некоторых заданий с выбором ответа перешли к заданиям, где нужно найти ответ, и заданиям, где нужно записать решение. Однако большая проблема в том, что знания на ЕГЭ мало проверяются, так как задания практически известны заранее.

"Это подталкивает учителя в 10-11-х классах вместо систематического освоения математического содержания отрабатывать решения конкретных типов заданий. Репетиторы, так сказать, натаскивают, например, на решение "задачи номер четыре" - и так по всем заданиям. И это, конечно, идет в ущерб освоению в школе фундаментальных основ математического знания", - цитирует ректора МГУ ТАСС.

О почти полном совпадении заданий на ЕГЭ и в демоверсии постоянно говорит член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер движения "Родная школа", популяризатор математики Алексей Савватеев. При этом задания почти в точности повторяются из года в год. Единственное, что до сих пор проверялось, - это умение считать, полагает ученый. Но теперь и это не будет проверяться, так как с 2024 года на ОГЭ разрешили использовать калькулятор.

Что касается самого ЕГЭ, то Савватеев считает, что есть простой способ, оставив ЕГЭ, сделать его настоящим экзаменом, который будет проверять уровень выпускников. По математике достаточно создать базу из 5 тысяч задач, которую можно даже выложить в открытый доступ. В этом случае никакое натаскивание на конкретные задачи не поможет. Выпускник для высоких баллов должен знать всю школьную математику. Но это не делается, так как тогда станет понятен истинный уровень нынешней школы и итоги многолетних "реформ" образования, уверен он.