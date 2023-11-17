Опубликовано расписание ЕГЭ на 2024 год
ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Экзамен будет проводиться в три этапа.
С 22 марта по 12 апреля пройдет досрочная сдача ЕГЭ, резервные дни завершатся 19 апреля. С 23 мая по 1 июля – основной этап, дополнительный – 4-9 сентября.
Расписание основного этапа:
23 мая – география, литература, химия
28 мая – русский язык
31 мая – математика базового и профильного уровня
4 июня – обществознание
7,8 июня – информатика
10 июня – история, физика
13 июня – биология, иностранные языки (письменная часть)
17,18 июня – иностранные языки (устная часть)
Все экзамены будут начинаться в 10 утра по местному времени.