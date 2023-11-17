Опубликовано расписание ЕГЭ на 2024 год

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Экзамен будет проводиться в три этапа.

С 22 марта по 12 апреля пройдет досрочная сдача ЕГЭ, резервные дни завершатся 19 апреля. С 23 мая по 1 июля – основной этап, дополнительный – 4-9 сентября.

Расписание основного этапа:

23 мая – география, литература, химия

28 мая – русский язык

31 мая – математика базового и профильного уровня

4 июня – обществознание

7,8 июня – информатика

10 июня – история, физика

13 июня – биология, иностранные языки (письменная часть)

17,18 июня – иностранные языки (устная часть)

Все экзамены будут начинаться в 10 утра по местному времени.