30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В ДНР 75% школьников отказались от сдачи ЕГЭ

Почти три четверти выпускников школ в ДНР решили не сдавать ЕГЭ в следующем году. Об этом сообщила заместитель председателя правительства республики Лариса Толстыкина.

В сентябре Министерство образования и науки ДНР провело мониторинг, по результатам которого определено предварительное количество обучающихся, которые выбрали ту или иную форму государственной итоговой аттестации (ГИА). Результаты показательны: большинство выпускников не хотят сдавать ЕГЭ, пока у них есть такая возможность: 7422 человека будут проходить ГИА в форме выпускного экзамена по обязательным учебным предметам (русский язык и математика), и только 2568 – в форме ЕГЭ.

Напомним, одиннадцатиклассники в новых регионах освобождены от обязательной сдачи ЕГЭ до 2028 года. В вузы можно поступать по результатам выпускных экзаменов.

Теги: ЕГЭ, школа, выпускники


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