22 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Донецке боевика "Азова"* заочно осудили на 25 лет

Вынесен заочный приговор командиру минометной батареи 1 батальона оперативного назначения войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения националистического полка "Азов"* майору Арсену Дмытрыку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении чужого имущества, причинении значительного ущерба.

Установлено, что с 27 февраля по 13 марта прошлого года Арсен Дмытрык отдавал подчиненным военнослужащим приказы об обстреле жилых домов в Сартане, Калиновке, Талаковке, Кальмиусского района. Делалось это для устрашения гражданского населения. В результате 60 выстрелов из миномета чешского производства "PRAM (L) VZ 82" уничтожены частные дома. Мирные жители не пострадали, так как прятались в подвалах.

Суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы. Он объявлен в розыск.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России

Теги: приговор, суд, Арсен Дмытрык


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