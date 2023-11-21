Шойгу: ВСУ не смогли провести десантную операцию на Херсонском направлении

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о попытках украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении, они не увенчались успехом.

Части морской пехоты и сил специальных операций ВСУ несут колоссальные потери "благодаря упреждающим и профессиональным действиям" российских военнослужащих, заявил глава Минобороны.

Шойгу добавил, что потери ВСУ за месяц составили свыше 13 тысяч 700 человек, порядка 1800 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что следственные органы Украины могут предъявить обвинения главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и другим генералам. Военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области.