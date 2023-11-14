14 Ноября 2023
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Армия и ВПК В бывшем СССР Украина
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

СМИ: планируется уволить нескольких командующих армии Украины

Следственные органы Украины могут предъявить обвинения главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и другим генералам.

Как заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на свои источники в Государственном бюро расследований Украины, обвинения также могут быть предъявлены генералу Сергею Наеву, который является командующим группировкой войск "Север", размещенной на границе с Белоруссией, генерал-майору ВСУ Андрею Соколову, который в начале специальной военной операции командовал украинскими войсками на юге страны, утратившими контроль над обширными территориями.

Как отметил Береза, военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. Бывший народный избранник не исключил, что возможные обвинения могут быть связаны с подготовкой к выборам президента Украины, так как власть хочет переложить на военных ответственность за свои ошибки, сообщает ТАСС.

Ранее Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не так, как планировалось, "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Теги: Украина, армия, спецоперация


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