СМИ: планируется уволить нескольких командующих армии Украины

Следственные органы Украины могут предъявить обвинения главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному и другим генералам.

Как заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза со ссылкой на свои источники в Государственном бюро расследований Украины, обвинения также могут быть предъявлены генералу Сергею Наеву, который является командующим группировкой войск "Север", размещенной на границе с Белоруссией, генерал-майору ВСУ Андрею Соколову, который в начале специальной военной операции командовал украинскими войсками на юге страны, утратившими контроль над обширными территориями.

Как отметил Береза, военных могут обвинить в отступлении ВСУ из Херсонской области. Бывший народный избранник не исключил, что возможные обвинения могут быть связаны с подготовкой к выборам президента Украины, так как власть хочет переложить на военных ответственность за свои ошибки, сообщает ТАСС.

Ранее Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не так, как планировалось, "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".