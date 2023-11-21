Суд приостановил работу уральского СМИ из-за иностранного соучредителя

Верховный суд РФ запретил иностранное участие в уставном капитале СМИ, которое выходит на Среднем Урале. Работа издания приостановлена.

Как сообщили Накануне.RU в Роскомнадзоре, было установлено, что одним из соучредителей газеты "Калининец", издаваемой в Свердловской области, является российское юрлицо с иностранным участием.

"В состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация. Ведомство обратилось в суд с требованием о приостановке деятельности издания", - отметили в РКН.

В итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ подтвердила, что российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем СМИ.

"Этот запрет установлен статьей 19.1 Закона о СМИ. Требование распространяется даже на те СМИ, где доля иностранного участия составляет менее 20%. Роскомнадзор считает недопустимым иностранное участие в деятельности СМИ. Работу таких средств массовой информации приостанавливают до устранения нарушений", - добавили в ведомстве.

О какой именно газете "Калининец" идет речь, в РКН не уточнили. Но известно, что газета с таким же названием выпускается на "Машиностроительном заводе имени Калинина" в Екатеринбурге.

Напомним, ранее Правительство РФ наделило Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых сообщаются способы обхода блокировок сайтов.