Правительство разрешило Роскомнадзору блокировать сайты с инструкциями по обходу блокировок сайтов

Правительство России наделило Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых сообщаются способы обхода блокировок сайтов, об этом говорится в соответствующем постановлении кабинета министров.

Между тем, Минюст России накануне впервые внес в реестр иноагентов VPN-сервис. Точнее, иноагентом признана организация Hidemy.network, которой принадлежит VPN-сервис "HideMy.name".

Ранее Минцифры России заявило, что некая экспертная комиссия оценит угрозы безопасности функционирования интернета, исходящую от каждого из VPN-сервисов. "На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.

Напомним, ранее Сенатор Артем Шейкин потребовал заблокировать в России 51 VPN-сервис, с помощью которых можно получить доступ к заблокированным в стране соцсетям.

Стоит отметить, что пользование VPN-сервисами в России не криминализировано и не влечет ответственности.