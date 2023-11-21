Убийца 2-летней девочки из Екатеринбурга проведет в колонии 17 лет

В Свердловском областном суде вынесен приговор по делу об убийстве 2-летней девочки. Молодого человека, лишившего ребенка жизни, надолго отправили в колонию.

Напомним, на скамье подсудимых оказался 25-летний уроженец Березовского Роман Большаков. Трагедия случилась 13 мая этого года в Екатеринбурге: уралец остался с дочерью своей сожительницы, когда последняя ушла на работу. Ребенок мешал Большакову проводить досуг и плакал. Тогда, по версии гособвинения, тот закрыл своей ладонью нос и рот девочки и удерживал, пока она не скончалась.

В ходе заседания Большаков частично признал вину, заявив, что якобы не желал смерти ребенку. Сегодня, 21 ноября, ему вынесли приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, гособвинитель просил назначить уральцу 18 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года. В итоге областной суд назначил Большакову 17 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу был допрошен ряд свидетелей и проведены необходимые экспертизы. Судебная психиатрическая экспертиза показала, что фигурант абсолютно вменяем и отдавал отчет в своих действиях.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, ранее не судимый подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска ОП №14. Выяснилось, что официально молодой человек нигде не работал, а мать убитой девочки трудится уборщицей и в качестве подработки торгует мороженым.

Ранее сообщалось, что убийце 2-летнего ребенка могло грозить пожизненное заключение.