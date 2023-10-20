В Екатеринбурге убийцу двухлетнего ребенка могут отправить на пожизненное

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело об убийстве ребенка. Обвиняемому грозит пожизненное.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался молодой житель Березовского. Все случилось в мае этого года в квартире на улице Парниковая в уральской столице: парень был недоволен двухлетней дочкой своей сожительницы, которая плакала и мешала ему проводить досуг. Ее мать в этот день была на работе.

Злоумышленник подошел к лежащему на диване ребенку и своей рукой перекрыл ему доступ кислорода. Девочка погибла в результате механической асфиксии. В дальнейшем убийца был установлен и задержан.

Обвинительное заключение по данному уголовному делу утвердил лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. Как отметили в ведомстве, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.