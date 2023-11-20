Назначен и.о. министра транспорта Свердловской области

Исполняющим обязанности министра транспорта Свердловской области стал Денис Чегаев. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора региона.

Ранее Чегаев работал начальником службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог, а затем был назначен заместителем министра.

"От приставки "и.о." он вряд ли избавится. Нового главу для министерства еще ищут", - утверждает канал.

Напомним, на прошлой неделе Василий Старков покинул пост министра транспорта Свердловской области. Чиновник получил медаль "Участника специальной военной операции", после чего написал заявление об уходе по собственному желанию.