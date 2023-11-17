Василий Старков ушел с должности главы минтранспорта Свердловской области

Василий Старков оформил увольнение с должности министра транспорта среднего Урала. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией региона.

Сегодня Старков получил медаль "Участника специальной военной операции", после чего написал заявление по собственному желанию.

Официально департамент информационной политики области увольнение чиновника не комментировал. Накануне.RU обратились с запросом. Кто займет освободившуюся должность также неизвестно.