Купить мэрию: в Екатеринбурге создали игру "Атомная монополия" с картой города

В Екатеринбурге создана новая настольная игра "Атомная монополия". Самую популярную в мире экономическую игру, посвященную столице Урала, выпустил крупнейший девелопер – компания "Атомстройкомплекс" при участии брендингового агентства "Дикий филин".

Игра создана в честь исторического дня рождения Екатеринбурга, которому 18 ноября исполнится 300 лет. Суть "Атомной монополии" – заработать как можно больше денег на недвижимости, используя стартовый капитал, а также покупая или продавая собственность. Цель состоит в том, чтобы обанкротить соперников. При этом игроки могут устанавливать свои правила, о которых следует договориться перед стартом.

У участников есть возможность выкупать не только знаменитые памятники и достопримечательности Екатеринбурга – Цирк, театр "Урал Опера Балет", кинотеатр "Заря", филармонию, Театр драмы, но и стать собственником главных административных зданий – мэрии города, Законодательного собрания Свердловской области, резиденции губернатора или главных вузов Урала – УрГУ, УПИ и других. Совершать покупки можно на специальные купюры с изображениями основателя Екатеринбурга Василия Татищева, Екатерины I, а также уральских писателей Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Бажова.

Игра проходит на поле с картой Екатеринбурга, разработанной брендинговым агентством "Дикий филин" в 2021 году и обновленной в мае этого года. Здесь можно увидеть важные события, городских персонажей и образы: например, привидение снесенной телебашни и даже пасхалку "Городу бесов".

Как отмечают создатели, приобрести "Атомную монополию" в рознице пока нельзя, но можно получить ее при покупке квартиры у "Атома" в декабре или выиграть в соцсетях девелопера. Сейчас ведутся переговоры о продаже игры с магазинами Екатеринбурга.