МВД объявило в розыск основателя сети "Тануки" Орлова

Основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова объявили в розыск, следует из базы МВД РФ.

По какой статье разыскивают бизнесмена, не уточняется. "Коммерсантъ" сообщает, что речь идет о ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой).

В начале 2022 года Орлов уехал из России. По данным СМИ, в прошлом году предприниматель продал российские активы — бизнес Bulldozer Group (15 ресторанов), а также доли в размере 33,3% в трех фирмах – "Тануки", "Тануки-Краснодар" и "Тануки-Н.-Новгород".