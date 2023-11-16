Учеников нижневартовской школы №17 отправили на дистанционное обучение из-за кори

Учеников нижневартовской школы №17 отправили на дистанционное обучение из-за кори. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщил один из родителей.

"В администрации школы нам сообщили, что с 14 ноября по 2 декабря на дистант переводят тех детей, которые не болели корью и не привиты от нее. Объяснили, что был случай заражения среди первоклассников, поэтому для разобщения детей приняли такие меры", - приводятся его слова в группе "Типичный Нижневартовск [ТН]".

В школу завезли 45 вакцин для того, чтобы каждый желающий мог привиться. Основная масса школьников прошла вакцинацию. Остальных перевели на дистанционное обучение.

В пресс-службе окружного Роспотребнадзора сообщили Накануне.RU, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая

Завозы кори в Югру продолжаются. Из всех зарегистрированных случаев импортированы 3% всех случаев, завезены 82%, связаны с завезенными, т.е. семейные 15% случаев. 80% заболевших были не привитыми против кори. Несмотря на проводимую в Югре плановую и подчищающую иммунизацию, из числа контактных в очагах были не привитыми 20,5%, которых удалось охватить прививками по эпидемическим показаниям в первые 72 часа после обнаружения больного на 91,5%.

В Югре получили прививку 7 570 человек, в том числе дети – 902, взрослые 4579 чел., мигранты - 1 936 человек, прибывшие из Украины, ДНР, ЛНР – 153 чел.