Учеников нижневартовской школы №17 отправили на дистанционное обучение из-за кори

16 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Учеников нижневартовской школы №17 отправили на дистанционное обучение из-за кори

Учеников нижневартовской школы №17 отправили на дистанционное обучение из-за кори. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщил один из родителей.

"В администрации школы нам сообщили, что с 14 ноября по 2 декабря на дистант переводят тех детей, которые не болели корью и не привиты от нее. Объяснили, что был случай заражения среди первоклассников, поэтому для разобщения детей приняли такие меры", - приводятся его слова в группе "Типичный Нижневартовск [ТН]".

В школу завезли 45 вакцин для того, чтобы каждый желающий мог привиться. Основная масса школьников прошла вакцинацию. Остальных перевели на дистанционное обучение.

В пресс-службе окружного Роспотребнадзора сообщили Накануне.RU, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по кори контролируемая

Завозы кори в Югру продолжаются. Из всех зарегистрированных случаев импортированы 3% всех случаев, завезены 82%, связаны с завезенными, т.е. семейные 15% случаев. 80% заболевших были не привитыми против кори. Несмотря на проводимую в Югре плановую и подчищающую иммунизацию, из числа контактных в очагах были не привитыми 20,5%, которых удалось охватить прививками по эпидемическим показаниям в первые 72 часа после обнаружения больного на 91,5%.

В Югре получили прививку 7 570 человек, в том числе дети – 902, взрослые 4579 чел., мигранты - 1 936 человек, прибывшие из Украины, ДНР, ЛНР – 153 чел.

Теги: школа, дистант, корь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}