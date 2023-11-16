16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России может появиться круглосуточная помощь для беременных

Для беременных россиянок может появиться круглосуточная помощь.

Речь идет о женщинах, попавших в трудную ситуацию. Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 16 ноября. Предлагается включить в число граждан, обладающих правом на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, беременных женщин, женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Как говорится в пояснительной записке к документу, предусматривается включение в набор нового вида услуг: "предоставление временного круглосуточного проживания в учреждении, оказывающем социально-бытовые, социально-педагогические, социально — медицинские, социально-правовые, социально-трудовые, социально-психологические услуги".

Отмечается, что финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением нового вида социальных услуг, будет осуществляется за счет федерального бюджета.

По словам депутатов, такую возможность женщинам нужно предоставлять в рамках гарантированного государством минимального набора социальных услуг, сообщают "Известия".

Тем временем, в России предложили исключить аборты из полисов ОМС.

Теги: беременные, медицина


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