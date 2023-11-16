16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В России предложили исключить аборты из полисов ОМС

Аборты из полисов обязательного медицинского страхования необходимо исключить.

Как заявил глава Коми Владимир Уйба, это не коснется риска вынашивания плода для жизни женщины. Он предложил на региональном уровне максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту. Губернатор отметил, что уже сформулированы предложения по привлечению к административной ответственности за склонение к аборту женщин.

Уйба высказался за создание условий для стимулирования к созданию семьи и рождения детей. В регионе опросили более 1 тыс. беременных женщин и выяснили причины, которые побуждали их идти на аборт. Это, как правило, отсутствие работы, перспективы по жилью при рождении ребенка, нежелание второй половины иметь детей, осуждение беременной женщины со стороны семьи, указал Уйба.

В регионе подготовлена программа по повышению рождаемости. Она предусматривает выплаты беременным при отсутствии работы и обеспечение их жильем, однокомнатной квартирой небольшой площади, "чтобы было куда из роддома идти с ребенком", сообщает ТАСС.

Напомним, в Калининградской области намерены ввести административные штрафы за склонение женщин к абортам. Проект закона опубликован на сайте законодательного собрания региона.

Теги: аборты, ОМС


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Ранее 15.11.2023 12:37 Мск В Калининградской области введут штрафы за склонение женщин к абортам

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