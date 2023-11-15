В Калининградской области введут штрафы за склонение женщин к абортам

В Калининградской области намерены ввести административные штрафы за склонение женщин к абортам. Проект закона опубликован на сайте законодательного собрания региона.

Штрафы, согласно проекту, составят от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.

Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение женщины к аборту уговорами, подкупом, обманом или иными способами.

Аналогичные законы ранее были приняты в Мордовии и Тверской области.

Как сообщалось, глава РПЦ патриарх Кирилл призывает сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту. По его словам, их количество в стране остается высоким. Кроме того, он призвал епархии проводить разговоры с женщинами, планирующими сделать аборт, без "поучений" и "страшилок". Беседу должны вести только сестры.

Ранее частные медицинские клиники Крыма отказались проводить аборты. Как заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский, отказы в частных клиниках "помогут женщинам принимать более взвешенные и обдуманные решения относительно сохранения или прерывания беременности". Позже аналогичное решение приняли в Курске.