В Telegram заблокируют каналы, призывающие к насилию

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал блокировку в мессенджере определенных каналов.

"Каналы, призывающие к насилию, будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира", - написал в своем telegram-канале Дуров, проиллюстрировав пост примером такого канала – сообществом "Утро Дагестана".

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны порядка 60 человек.