14 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

Кадыров представил своего сына в качестве первого замминистра спорта Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров представил правительству нового первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Им стал 18-летний сын Кадырова Ахмат. Об этом глава Чечни заявил в своем Telegram. Также он представил нового первого вице-премьера — министра автомобильных дорог Чечни Ису Тумхаджиева.

О назначении сына Кадырова на должность ранее сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов. По его словам, у Ахмата есть необходимые "знания, стремления и опыт", так как он работал с молодежной политикой, когда был председателем регионального отделения "Движения первых".

Ранее Кадыров назначил свою дочь Айшат вице-премьером Чечни.

Теги: Кадыров, Чечня


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