Сына Кадырова назначили заместителем министра спорта Чечни

Старший сын Рамзана Кадырова 18-летний Ахмат назначен на пост первого замминистра Чечни по физкультуре и спорту, сообщил председатель парламента ЧР Магомед Даудов.

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"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения", — написал Даудов у себя в Telegram-канале.