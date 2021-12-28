22-летняя дочь Рамзана Кадырова получила звание "Заслуженного работника культуры Чечни"

29 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Северо-Кавказский ФО
Айшат Кадырова (2017) | Фото:instagram.com/dm_firdaws

22-летняя дочь Рамзана Кадырова получила звание "Заслуженного работника культуры Чечни"

22-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат, назначенная в начале октября министром культуры Чечни, получила звание "Заслуженного работника культуры ЧР". С присвоением звания юного министра поздравил в своем Instagram министр информполитики Чечни Ахмед Дудаев.

Айшат Кадырова, старшая дочь главы Чечни, делает стремительную карьеру: только год назад Айшат стала заместителем министра в этом же ведомстве. "Для меня и для всей сферы культуры такое назначение - за честь и гордость! Айшат Рамзановна, несмотря на свой молодой возраст, многие годы активно участвует в жизни творческих коллективов нашей республики, обеспечивая всем необходимым танцевальные, музыкальные и театральные коллективы", - написал тогда в Instagram министр культуры Хож-Бауди Дааев. В октябре Айшат заняла его место.

Ольга Бузова(2017)|Фото:Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова рекламирует одежду от Айшат Кадыровой. 

Юная чиновница совмещает карьеру с браком. В 18 лет она вышла замуж. Журнал Tatler тогда писал, что зять Кадырова лишь на год моложе своей супруги, "он сын погибшего друга отца [Рамзана Кадырова], его одноклассника, и вообще отличный парень". До свадьбы Айшат и ее избранник были знакомы две недели.

Айшат стала известна благодаря тому, что создала и возглавила модный дом Firdaws, он специализируется на создании женской мусульманской одежды. В какой-то момент пиар у Firdaws был очень активный: все Instagram-звезды одевались у Айшат, а десант отечественного шоу-бизнеса постоянно высаживался в Грозном, где после презентаций коллекций (по целомудренности едва ли совместимых с образами приглашаемых звезд) отплясывал лезгинку.

Теги: айшат кадырова, рамзан кадыров, чечня, культура, карьера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9704

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети