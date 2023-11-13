В Прикамье окончено расследование уголовного дела о миллиардной растрате

В Пермском крае окончено расследование уголовного дела о миллиардной растрате в отношении бывшего руководителя "Порт-Пермь", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

По версии следствия, с декабря 2009 г. по ноябрь 2012 года гендиректор грузового порта растратил вверенное ему имущество. По его указанию Права собственности на земельные участки вместе со всеми зданиями и сооружениями, принадлежащие порту, были безвозмездно переданы иностранной компании. Ущерб превысил 1 млрд руб.

Фигурант заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено суд для рассмотрения по существу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.