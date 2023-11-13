Студенческие билеты и зачетные книжки можно будет загрузить на Госуслуги

На Госуслугах можно будет загрузить электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение, сообщили в Минцифры. Пока следить за успеваемостью онлайн можно будет в формате эксперимента. Также электронные студенческие можно будет предъявить для получения скидок там, где обычно требуют бумажные документы.

Эксперимент будет работать с 2024 года. Поучаствовать в нем смогут студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты.

"Планируется, что с помощью электронных документов можно будет купить билеты со скидкой для студентов на поезда дальнего следования, электрички, оформить проездной на городской транспорт, пройти на территорию университета", - говорится в сообщении министерства.

Предъявлять электронные документы можно будет с экрана телефона.

"Электронный студенческий не отменит обычный. Студент сможет одинаково пользоваться двумя документами", - добавили в Минцифры.