Российские информагентства аннулировали новость о перегруппировке войск "Днепр"

Российские информагентства опубликовали, но спустя несколько минут аннулировали новость о перегруппировке войск "Днепр".

Ранее ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщили, что командование группировки войск "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции.

Отмечалось, после перегруппировки войска будут располагаться восточнее реки Днепр, при этом освободятся силы, которые задействуют для наступления на других направлениях.

Однако спустя несколько минут после публикации новость исчезла с сайтов информагентств. На официальных информресурсах Минобороны данная информация не появлялась.

В Минобороны РФ при этом заявили, что рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра ведомства была провокацией.