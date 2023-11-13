13 Ноября 2023
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Фото: anarchofeminism.noblogs.org

Патриарх Кирилл призывает запретить склонения к аборту на федеральном уровне

Глава РПЦ Патриарх Кирилл призывает сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту.

По его словам, их количество в стране остается высоким. Он напомнил, что недавно в Мордовии был принят закон о запрете склонения к аборту. Патриарх выразил надежду, что подобная инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Принятие таких мер глава РПЦ считает актуальным.

Кроме того, он призвал епархии проводить разговоры с женщинами без "поучений" и "страшилок", планирующими сделать аборт. Беседу должны вести только сестры.

Как указал Кирилл, россиянки решаются на аборт не только из-за "окамененного нечувствия", но и от тяжелых условий жизни, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что Госдума после Нового года может запретить аборты в частных клиниках.

Теги: аборты, Патриарх Кирилл, РПЦ


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