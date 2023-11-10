"Намекают на весеннюю сессию": Госдума после Нового года может запретить аборты в частных клиниках

Два случая "добровольных" самозапретов частных клиник на аборты (в Крыму и Курской области) могут готовить почву для запрета на федеральном уровне. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный не верит, что все частные клиники двух регионов случайно так синхронно отказались от абортов – по этическим мотивам улучшения демографической ситуации.

"Думаю, дана такая команда, видимо, из центра, чтобы регионы некую самостоятельность проявили в этой части, чтоб потом было основание для каких-то решений на федеральном уровне. Поэтому и появились столь неоднозначные действия в регионах. Это всё ведётся к тому, чтобы запретить аборты в частных центрах", - цитирует Куринного издание "Подъем".

Парламентарий рассказал, что среди его коллег обсуждается возможность рассмотрения такого законопроекта в весеннюю сессию, то есть после Нового года.

Сам Куринный считает инициативу "совершенно не нужной и вредной": "К запрету в частных центрах я не вижу никаких оснований и объективных предпосылок".