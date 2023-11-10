В Свердловской области ограничили движение грузовиков из-за обледенения

В Свердловской области ввели ограничение на движение грузовых автомобилей на автодороге "Ивдель - граница ХМАО", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Ограничения действуют с 9 по 142 км. Причиной стали сложные дорожные и погодные условия - проезжая часть обледенела.

"Рекомендуем автомобилистам отложить поездки в данном направлении до улучшения погодных и дорожных условий", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в Екатеринбурге сегодня прошел дождь со снегом.