В Екатеринбурге обсуждают строительство жилого квартала у ЦПКиО

В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения проекта строительства жилого комплекса у ЦПКиО и моста через Исеть. Речь идет о границах ул. Щорса – западная граница Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского – правый берег реки Исети.

Как следует из документов, жилой квартал со 160 тыс. жилыми "квадратами" рассчитан на 5 тыс. 333 человека. Застройку должны сдать до 2035 года. Помимо домов от 3 до 8 этажей, предусмотрено шесть подземных парковок на 2 тыс. 335 мест и две дошкольные образовательные организации по 350 мест каждая на правом берегу Исети.

Работы будут проходить в шесть этапов. На первом - строительство автомобильного и пешеходно-транспортного мостов через реку, среднеэтажного дома с переменной этажностью и встроенными помещениями общественного назначения, подземный паркинг и благоустройство внутридворовых площадок. Всего на этом этапе планируется возвести 19,8 тыс. кв.м. жилья. На каждом следующем - строительство остальных домов разной этажности.

Застройщиком выступит компания Acons Group, известная жилым комплексом Clever Park.

Общественные обсуждения продлятся до 22 ноября.