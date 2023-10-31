31 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Ямалец устроил драку на борту самолета, летевшего из Иркутска в Москву

Пьяный 33-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа устроил драку на борту самолета, следовавшего из Иркутска в Москву, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

Дебошир избил кулаком 22-летнего жителя Кемеровской области. Мужчина не реагировал на требования командира авиалайнера и бортпроводников прекратить драку. В результате самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Сыктывкара, где представители службы авиационной безопасности вызвали наряд полиции.

Участников конфликта доставили в дежурную часть линейного отдела МВД России. В отношении ямальца составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Потерпевший госпитализирован.

"Следователем следственного отдела Сыктывкарского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Проводится предварительное расследование", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теги: авиадебошир, самолет, уголовное дело


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