На Ямале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку

Сегодня на Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании "Газпром авиа" совершил вынужденную посадку из-за срабатывания сигнализации о пожаре в главном редукторе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вертолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Бованенково - Надым. Судно приземлилось в 40 километрах от Надыма. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Никто не пострадал, все эвакуированы в Надым.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия.