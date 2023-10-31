Патриарх Кирилл призвал к сугубым молитвам о клириках и верующих УПЦ, стоящих за церковное единство

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил возносить сугубые (особо усердные) молитвы об архипастырях и клириках УПЦ, пребывающих в заточении, а также всех верующих, стоящих за церковное единство и таким образом совершающих исповеднический подвиг, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.

Напомним, украинский режим бросил в тюрьму митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, а митрополита Черкасского и Каневского Феодосия держит под домашним арестом. Также под арестом держат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Недавно патриарх Кирилл направил послание предстоятелям поместных православных церквей и религиозным деятелям, а также международным организациям в связи с гонениями на Церковь на Украине. Рада в первом чтении приняла закон о запрете Церкви. На региональном уровне местные власти во многих регионах запретили Церковь под предлогом ее связи с Россией.