20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Патриарх Кирилл обратился к мировым лидерам в связи с запретом Церкви на Украине

После принятия Радой в первом чтении законопроекта о запрете Церкви на Украине патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил послание предстоятелям поместных православных Церквей и религиозным деятелям, а также международным организациям.

Он отмечает, что принятию данного законопроекта предшествовали клеветническая антицерковная кампания, захваты храмов с применением насилия, давление на епископат со стороны спецслужб и другие постыдные действия. Все это "ставит украинское государство в один ряд с самыми зловещими богоборческими режимами прошлого".

Послание направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Марии Шмид и другим чиновникам.

Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека неоднократно отмечало гонения на Церковь.

Глава Public advoсacy Олег Денисов считает, что этот законопроект противоречат нормам международного права. И он не представляет, как его можно реализовывать в условиях, где существует хоть какая-то правовая система.

Юридический отдел УПЦ отмечает интересную деталь. Авторы проекта ссылаются на "религиоведческую экспертизу", которая не имеет юридического характера (абзац 3 раздела 5 "экспертизы"), а именно она установила, что УПЦ якобы управляется из Москвы. И на этом основании Церковь хотят запретить.

Теги: патриарх Кирилл, украина, церковь, УПЦ


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