Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в "Кольцово" по техпричинам

По техническим причинам самолету "Уральских авиалиний" с рейсом "Екатеринбург - Благовещенск" пришлось вернуться в аэропорт "Кольцово". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как оказалось, в самом начале полета на борту сработал датчик неисправности одной из систем. В связи с этим командир судна принял решение вернуться обратно в аэропорт для безопасности пассажиров.

Самолет благополучно приземлился, после чего пассажиров рейса все же доставили в пункт назначения.