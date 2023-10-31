Деньги от продажи квартиры Зеленского в Ялте направят на помощь участникам СВО

Власти Крыма собираются направить деньги от продажи квартиры семьи Зеленского с аукциона на "нужды фронта и помощь участникам СВО". Накануне недвижимость в поселке Ливадия (Ялта) на южном берегу полуострова ушла с молотка за 44,3 млн руб.

"Для себя мы однозначно определили, что средства от продажи квартиры Зеленского пойдут на нужды фронта и оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей", - цитирует РИА Новости председателя Госсовета республики Владимира Константинова.

Он добавил, что национализация имущества семьи украинского президента "стала важным и символичным шагом для крымчан, которые не хотели, чтобы полуостров хоть как-то был связан с Зеленским".

"Для крымчан Зеленский был и навсегда останется военным преступником", — заявил Константинов.