Квартиру Зеленского в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей

Национализированную квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены продали на открытом аукционе. Об этом сообщает ТАСС.

Всего к аукциону было допущено две заявки. Победителем стала Ольга Липовецкая, которая заплатила за объект 44,3 миллиона рублей.

Квартиру общей площадью 119,5 квадратного метра выставили на продажу на прошлой неделе. Ее начальная стоимость составила 24,6 миллиона рублей.

Весной прошлого года стало известно, что в список имущества, подлежащего национализации в Крыму, попадет квартира президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об апартаментах, которые жена Зеленского Елена купила в Ялтинском районе в 2013 году. Элитный жилой комплекс "Император" расположен в Ливадии.

В марте 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что квартира Зеленского будет передана малообеспеченным или многодетным семьям.