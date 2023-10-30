30 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Меликов предложил задержанным в Махачкале поехать в зону СВО, чтобы "отмыться от позора"

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил задержанным в аэропорту Махачкалы "отмыться от позора" и поехать в зону СВО.

"Если кто-то из задержанных участников беспорядков изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами, я буду это только приветствовать, но каких-то специальных мер не будет", - цитирует Меликова РИА Новости.

Глава Дагестана Сергей Меликов(2023)|Фото: Администрация республики Дагестан

Накануне толпы жителей Дагестана искали евреев, обыскивали автомобили и перекрыли аэропорт. Произошло это на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Пассажиров успокаивал капитан воздушного судна. Он призвал их соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей, однако аэропорт будет закрыт на прием рейсов до 02:59 мск 6 ноября.

По итогам беспорядков задержаны 59 человек. Все они были доставлены в разные отделы полиции города.

Теги: меликов, махачкала, беспорядки, аэропорт


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