Снег, переходящий в дождь: в Москве объявлено штормовое предупреждение

В Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с приходом в регион мощного циклона.

До 21 часа понедельника Гидрометцентр России прогнозирует в столице осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Утром на дорогах гололедица, потом подтает, но начнет дуть сильный южный ветер (12-15 м/с).

Температура воздуха днем поднимется до 4-6 градусов выше нуля. Ночью осадки прекратятся, будет облачно, положительные температуры сохранятся.