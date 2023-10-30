30 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

РЭО: Мусор со стройплощадки ЖК "Клубный дом RedRock" свозят на нелегальную свалку под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом обнаружена нелегальная свалка, куда свозятся отходы со стройплощадки ЖК "Клубный дом RedRock". Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО).

О мусорном полигоне экологам рассказали местные жители, после чего в РЭО организовали проверку. Выяснилось, что компания ТС "Лайтком" забрала мусор у застройщика "Е-строй", который возводит ЖК "Клубный дом RedRock" на перекрестке улиц Большакова и Чайковского в Екатеринбурге, и вывозит его не на специальный полигон, а на Северо-Шабровский карьер.

Незаконная свалка на Северо-Шабровский карьере под Екатеринбургом(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

Установлено, что "Е-Строй" не поставил объект на государственный учет, чем нарушил федеральный закон "Об охране окружающей среды". По этому факту РЭО обратилось в компетентные органы.

"Мы попросили принять меры, чтобы не допустить нарушение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. На этой неделе нам пришел ответ от областного министерства природных ресурсов и экологии. Ведомство провело выездное обследование и выявило многочисленные факты захламления части земельного участка отходами строительных и ремонтных работ, обрезки ветвей и сучьев, деревянной тары и иными отходами", — рассказал заместитель председателя регионального РЭО Антон Черноголов.

Незаконная свалка на Северо-Шабровский карьере под Екатеринбургом(2023)|Фото: пресс-служба свердловского отделения РЭО

В министерстве также отметили, что действия подрядчика, выбросившего мусор, и бездействие собственника являются административным правонарушением. Дальнейшее разбирательство оставляют за сотрудниками УМВД по Екатеринбургу и городской администрации. Министерство также направило письмо в адрес собственника земли ООО "Хорса", потребовав принять меры по уборке отходов. А застройщику "Е-Строй" и его подрядчику "Лайтком" объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды.

Напомним, региональное отделение Российского экологического общества также ежегодно организовывают проверку муниципальных закупок. В 2023 году было принято решение об увеличении числа муниципалитетов, где проведется инвентаризация закупок. Всего в настоящий момент направлено более 30 обращений главам муниципальных образований по 708 закупкам с целью установления дальнейшей судьбы отходов, образующихся в ходе выполнения контрактов.

Специалисты РЭО убеждены — контроль текущих закупок поможет минимизировать количество несанкционированных свалок в области.

Теги: РЭО, мусор, стройплощадка, ЖК Клубный дом RedRock, свалка, Екатеринбург


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